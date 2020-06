Marone, messaggi di cordoglio per la morte di Simone Faletti

mercoledì, 10 giugno 2020

Marone – Cordoglio e messaggi di vicinanza alla famiglia di Simone Faletti, il 24enne di Marone (Brescia), morto in un incidente stradale sulla A22 all’altezza di Mantova. Il giovane lavorava in un’azienda di analisi chimiche di Montichiari (Brescia) e stava raggiungendo per lavoro una ditta al confine tra la Lombardia e l’Emilia e in un incidente stradale ha perso la vita.

L’autorità giudiziaria ha chiesto tutti gli accertamenti alla Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi e non ha ancora concesso il nullaosta ai funerali. Dopo il via libera della Procura di Mantova la salma di Simone Faletti tornerà a Marone (Brescia) per le esequie. Il giovane lascia la madre Sara, il padre Carlo e il fratello Nicola.