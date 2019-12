Litiga con la fidanzata e aggredisce i carabinieri: arrestato 21enne di Gavardo

domenica, 29 dicembre 2019

Gavardo – Litiga con la fidanzata e aggredisce i carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Salò (Brescia) hanno tratto in arresto un 21enne originario di Gavardo per resistenza a pubblico ufficiale.

La notte del 26 dicembre scorso a Polpenazze, una cittadina segnalava al 112 la presenza di un giovane che inveiva nei confronti di una ragazza e, temendo il peggio, richiedeva l’intervento dei carabinieri.

Arrivavano i militari della Radiomobile che trovavano un giovane in forte stato di alterazione il quale si scagliava immediatamente contro di loro, aggredendoli a calci, pugni e testate.

I militari, non senza fatica, riuscivano ad immobilizzarlo e condurlo in caserma a Salò dove arrivava anche un’ambulanza.

Il giovane, ancora alterato, continuava ad inveire contro i carabinieri che lo avevano controllato, minacciandoli apertamente anche di fronte ai soccorritori.

Veniva quindi accompagnato in ospedale dove veniva accertato il forte stato di agitazione.

La peggio l’avevano comunque i due militari che riportavano diverse contusioni, delle quali una importante al setto nasale, colpito da una testata.

Dopo le cure, sono scattate le manette. Portato immediatamente in carcere, è stata processato con rito direttissimo a Brescia.