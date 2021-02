Lite tra giovani alla periferia di Sondrio, due in ospedale

domenica, 28 febbraio 2021

Sondrio – Indagini sulla lite avvenuta alla “Piastra” di Sondrio: gruppi di giovani, tra cui un rapper, si sono affrontati e due 20enne sono finiti all’ospedale di Sondrio. La lite è avvenuta alla periferia di Sondrio e i residenti di via Maffei, sentendo le urla di alcuni giovani, hanno chiamato il 112 Nue.

All’origine ci sarebbero futili motivi e una banale discussione, degenerata in rissa tra gruppi contrapposti di giovani a sostegno del rapper. Ora si dovrà fare luce su quanto accaduto, le indagini sono condotte dai carabinieri di Sondrio. Rimane per ora arduo ricostruire i motivi che hanno portato alla lite: i giovani non avrebbero voluto raccontare esattamente ciò che era successo. Tra i feriti un rapper 21enne, molto conosciuto in Valtellina.