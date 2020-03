La scomparsa di Don Fausto Resmini, il ricordo dell’assessore Magoni: “Il bene che hai fatto rimarrà per sempre”

martedì, 24 marzo 2020

Bergamo – La scomparsa di Don Fausto Resmini, il ricordo di Lara Magoni: “Il bene che hai fatto rimarrà per sempre”.

La scomparsa di Don Fausto Resmini, sacerdote che per oltre 30 anni è stato il cappellano del carcere di Bergamo, ha colpito nel profondo la comunità bergamasca, già segnata dalla tragedia che sta causando il Covid-19.

A tal proposito, ecco un accorato ricordo di Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, che ha avuto modo di apprezzare l’umanità e la sensibilità del “Signore degli Ultimi”.

“Ho avuto la fortuna di conoscerti in uno dei momenti più difficili della mia vita, hai avuto la capacità di farmi ritrovare quella fede smarrita che è diventata la mia forza per ricominciare. La tua grande capacità di donare ti ha reso unico, sei stato un uomo di Chiesa encomiabile… pochi come te lasceranno in Noi un vuoto tremendo…. La tua porta era aperta per tutti. Il bene che hai fatto rimarrà per sempre. Spero che il tuo esempio possa essere seguito da altri… Fai buon viaggio”.