La banda del bancomat in azione a Quinzano d’Oglio

lunedì, 8 giugno 2020

Quinzano d’Oglio – Colpo grosso nella notte allo sportello del Monte dei Paschi di Quinzano d’Oglio (Brescia): fatto saltare il bancomat, i malviventi sono fuggiti con alcune migliaia di euro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno visionato il sistema di videosorveglianza interno all’istituto bancario e quello della zona di via Cavour a Quinzano dove ha sede la banca e sono alla ricerca di quattro persone che hanno utilizzato una vettura di color scuro per raggiungere la zona. L’esplosione è avvenuta attorno all’1 di notte: i malviventi hanno forzato le due porte di accesso alla saletta del bancomat e hanno poi innescato l’esplosione. Le indagini sono scattate già nella notte con posti di blocco.