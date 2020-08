Iseo: 25enne camuno denunciato dalla Polizia locale per furto

martedì, 18 agosto 2020

Iseo – Un 25enne della Valle Camonica ha derubato un negozio a Iseo (Brescia), fermato e denunciato dalla polizia locale. Un giovane camuno è finito nei guai per il furto messo a segno in un negozio di via Campo. Si è impossessato di indumenti per un valore di circa 350 euro, poi è fuggito a piedi per le vie del paese. La commessa, che è stata estremamente pronta, è uscita per strada urlando “al ladro al ladro!”. E’ stata subito aiutata da alcuni ciclisti che hanno inseguito il malvivente. Nel frattempo la donna ha chiesto aiuto alla polizia locale di Iseo, riuscendo nel contempo a mettere in contatto gli agenti coordinati dal comandante Claudio Modina, che hanno costantemente informato le forze dell’ordine sulla sua posizione.

La polizia locale lo ha raggiunto in viale Europa nei pressi dei supermercati, fermandolo. Il 25enne non ha reagito ma si è rifiutato di dare le proprie generalità, resistendo passivamente. Successivamente è stato portato prima al comando della polizia locale, in piazza Garibaldi a Iseo e nella caserma dei carabinieri di Iseo, dove è stato identificato. È stato denunciato per furto e per essersi rifiutato di dare le proprie generalità.

“In questa episodio – spiega il comandante della Polizia locale di Iseo, Claudio Modina – vogliamo sottolineare la proficua collaborazione tra forze dell’ordine e cittadinanza, che ha permesso un risultato immediato. A questo si aggiunge la collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, che ringraziamo”.