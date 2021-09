Interventi del Soccorso Alpino in Alta Valle Camonica

domenica, 26 settembre 2021

Temù – Durante il servizio di guardia attiva, predisposto durante la manifestazione sportiva Adamello Ultra Trail, sono stati effettuati diversi interventi da parte del Soccorso alpino bresciano. Il più grave è stato per un uomo di 55 anni, in località Somalbosco a duemila metri di quota: mentre partecipava alla manifestazione è caduto e ha riportato un trauma al costato.

La centrale operativa ha inviato sul posto le squadre della Stazione di Temù e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – di Brescia ed è stato . I tecnici del Soccorso alpino hanno la preparazione tecnica e sanitaria per muoversi e operare in ambienti molto impervi e la loro presenza è richiesta proprio per ridurre i tempi d’intervento, a vantaggio delle operazioni di soccorso.