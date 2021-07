Incidente sulla statale 38 dello Stelvio a Lovero: due feriti

martedì, 20 luglio 2021

Lovero – Scontro tra due auto sulla statale 38 dello Stelvio all’altezza di Lovero (Sondrio), chiusa la strada per consentire l’intervento dei soccorritori. Nel frontale fra due autoveicoli avvenuto in mattinata, due persone sono rimaste ferite e il più grave è un 62enne, alla guida di un’utilitaria. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa di Sondrio, l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Sondrio, i carabinieri della Compagnia di Tirano e i tecnici Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione. Le deviazioni sulle strade comunali sono state segnalate in loco.