Incidente stradale a Castione Andevenno, tre persone ferite

venerdì, 29 maggio 2020

Castione Andevenno – Incidente stradale sulla stradale 38 dello Stelvio all’altezza di Castione Andevenno (Sondrio) con tre persone coinvolte e trasportate all‘ospedale di Sondrio. Lo schianto tra due auto ha avuto conseguenze per i due donne di 37 e 38 anni e un 67enne, che hanno riportato ferite giudicate guaribili in una ventina di giorni.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e l’equipe medica ha stabilizzato i feriti e in ambulanza sono stati trasportati in ospedale per le cure, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi dell’incidente. Lunghe code, in entrambe le direzioni si sono formate.