giovedì, 9 gennaio 2020

Gavardo – Momenti di paura nel pomeriggio per un incendio divampato in un cantiere di Gavardo (Brescia). L’allarme è scattato alle 16.10 e sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Salò, che in breve tempo ha domato l’incendio del compressore presso il cantiere dell’A2A in fase di realizzazione del nuovo depuratore di Gavardo.