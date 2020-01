Incendio balcone a Ponte di Legno, vigili del fuoco al lavoro

giovedì, 16 gennaio 2020

Ponte di Legno – Vigili del fuoco al lavoro in mattinata a Ponte di Legno (Brescia) per l’incendio di un balcone in una palazzina nel centro storico del paese.

Il rogo sarebbe stato causato dalla cenere del camino depositata vicino all’asse dei divisori del balcone. Sul posto si sono portati tempestivamente i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio in breve tempo, che poteva avere altre e più gravi conseguenze.

L’invito è pulire attentamente i camini, evitando di abbandonare cenere di camino su balconi o vicino a materiale in legno e soprattutto di effettuare la periodica manutenzione di canne fumarie,