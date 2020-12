Guida in stato di ebbrezza, denunciato in Alto Adige

martedì, 29 dicembre 2020

Bolzano – L’intensa precipitazione nevosa che ha colpito l’Alto Adige nella giornata di ieri ha visto notevolmente impegnate le pattuglie della Sezione di Polizia Stradale di Bolzano nel disciplinare la viabilità sulle principali arterie del territorio provinciale, in particolare sulla SS38 Mebo e sulle principali statali delle Valli Gardena e Pusteria, dove il fondo stradale risultava per larghi tratti compromesso da una copertura di neve e ghiaccio.

L’attività di prevenzione predisposta dalla Sezione consentiva di attutire i disagi conseguiti alla circolazione, che continuava sì più rallentata, ma senza arrestarsi mai, nonostante la nevicata abbattutasi sull’intera Provincia sia risultata alla fine abbastanza copiosa.

L’occhio sempre vigile degli operatori riusciva anche ad intercettare e fermare una persona messasi alla guida di un’autovettura in stato di notevole ebbrezza alcolica. Il protagonista di questa vicenda, un cittadino di anni 58, procedeva nel tardo pomeriggio sulla Mebo, all’altezza di Lagundo, con modalità di guida non consone alle condizioni della strada innevata, attirando così l’attenzione della pattuglia in transito, che lo fermava.

All’atto dell’identificazione, l’uomo mostrava subito i sintomi tipici dell’assunzione di alcol, quali occhi lucidi, forte alito vinoso e difficoltà di espressione verbale. Pertanto, veniva sottoposto ad accertamento etilometrico, che dava esito positivo con un tasso di concentrazione alcolica nel sangue pari a 1,26 g/l.

L’uomo, al quale veniva ritirata la patente, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, che prevede un’ammenda fino a 3.200 euro e la pena dell’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione del titolo di guida fino a un anno.

Un altro utente della strada alla guida di un autocarro, trovatosi in difficoltà sulla Mebo per non aver installato correttamente le prescritte catene da neve, veniva dapprima soccorso e poi sanzionato dalla pattuglia prontamente sopraggiunta.

Alla fine della giornata, è emerso il dato ampiamente positivo di un solo evento infortunistico (di lieve entità peraltro) rilevato dalle pattuglie della Sezione, a fronte di una situazione meteo di massima allerta incombente su tutte le arterie principali della Provincia.

L’attività della Sezione proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni, al fine di garantire sempre più la sicurezza della circolazione stradale, prevenendo i fenomeni che pongono in rischio la vita e la salute dei passeggeri dei veicoli che circolano sulle principali arterie della viabilità della Provincia.