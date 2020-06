Esine e Cividate unite nel dolore: nel pomeriggio l’addio a Giulia e Claudia

lunedì, 1 giugno 2020

Esine – Esine e Cividate unite nel dolore: oggi l’addio a Giulia e Claudia, morte venerdì sera nel terribile incidente stradale sulla Statale 42 del Tonale.

Nel pomeriggio con inizio alle 15 – in due distinte cerimonie a Cividate Camuno (Brescia) e a Esine (Brescia) – si terranno le esequie di Giulia Vangelisti e Claudia Marioli (foto). Ieri in tanti – parenti, amici ed ex compagni di classe – hanno fatto sentire la loro vicinanza ai familiari delle due 20enni.

Nello scontro frontale tra la Opel Corsa con a bordo le due ragazze, e l’Audi con cinque persone che rientravano da una settimana di lavoro tra la Svizzera e Livigno, Giulia e Claudia sono morte sul colpo. Sono in gravi condizioni due persone che erano a bordo dell’Audi. Intanto la Procura della Repubblica di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti e gli agenti della Polizia stradale di Darfo Boario stanno ricostruendo e accertando la dinamica dello schianto che ha coinvolto due auto. Una serie di elementi e testimonianze sono già state raccolte e la fase preliminare dell’indagine sarà conclusa in tempi brevi.