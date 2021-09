Droga in Val d’Isarco, tre denunciati dai carabinieri

lunedì, 27 settembre 2021

Bressanone – I militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone, con l’aiuto dei carabinieri del Nucleo cinofili di Laives, hanno denunciato tre persone in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

I primi due, pregiudicati entrambi, sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Il primo, un tunisino trentacinquenne senza fissa dimora, aveva due dosi di hashish confezionate in plastica termosaldata e ottocentotrenta euro in contanti. L’altro, un serbo sessantenne senza fissa dimora, aveva otto dosi termosaldate di hashish e venti euro in contanti.

A Chiusa i carabinieri della stazione hanno fermato e perquisito un insospettabile diciottenne incensurato. Insospettabile per gli uomini ma non per il potente fiuto del cane Heni che lo ha subito individuato. Dalla perquisizione personale e poi domiciliare sono venuti fuori complessivi cinque grammi di tre diverse droghe: marijuana, hashish e speed (anfetamina), oltre che due bilancini elettronici di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi.

Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati. Ora il laboratorio analisi sostanze stupefacenti (LASS) dei carabinieri procederà a un’analisi qualitativa.