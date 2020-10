Droga e mascherine, controlli dei carabinieri: denunce in Valtellina

mercoledì, 28 ottobre 2020

Morbegno – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio e della Stazione Carabinieri di Morbegno, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale e relativi al rispetto alle misure anti-covid nel comune di Morbegno, hanno denunciato quattro soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti di anni 26, 42 e 46 morbegnesi, perché trovati in possesso con 85 grammi di marijuana, divisi in due barattoli e nascosti tra gli utensili della cucina, mentre i militari della Stazione di Morbegno hanno denunciato un 19enne di Montagna in Valtellina sorpreso, a piedi per strada, con più di 3 grammi di hashish, suddivisi in più dosi, ed un bilancino di precisione.

Inoltre, sono stati segnalati alle competenti Prefetture, quali assuntori sostanze stupefacenti, 2 persone per violazione amministrativa art. 75 dpr 309/90 nonché contravvenzionati altri due soggetti per ubriachezza.

Mentre nell’ambito dei controlli alle misure anti-covid, sono state contestate due infrazioni, per mancato uso della mascherina in ambiente esterno.