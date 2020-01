venerdì, 17 gennaio 2020

Dro – Intervento in serata dei vigili del fuoco del Corpo di Dro (Trento) per un incendio cassonetto. Alle 17.10 i militi sono stati chiamati in via Segantini a Dro per il rogo e sono giunti con due mezzi, autobotte e polisoccorso.

Il cassonetto era posizionato vicino alle scuole medie e asilo dell’infanzia e l’incendio è stato domato in breve tempo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause.