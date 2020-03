Desenzano, prima udienza di convalida in via telematica

martedì, 24 marzo 2020

Brescia – Al via la convalida di persone arrestate via telematica. Si è svolta oggi la prima udienza di convalida di un arresto in flagranza presso una delle caserme del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia.

Il sistema, che prevede il collegamento anche con le altre forze dell’ordine, è stato avviato in forza del recente protocollo siglato tra Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Brescia.

L’attività in remoto ha avuto luogo questa mattina alle 10 presso la Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda e ha riguardato un arresto in flagranza operato dai militari della Stazione Carabinieri di Lonato del Garda. Il Tribunale, già da diversi giorni, sta celebrando convalide in carcere, con analogo sistema.

Il sistema prevede che il giudice ed il cancelliere tengano udienza nella loro stanza, mentre il magistrato della Procura si collega dalla propria, il difensore può farlo dal suo studio e l’arrestato dall’ufficio di polizia. Il protocollo prevede altresì che il difensore e l’arrestato possano parlarsi a distanza riservatamente per concordare le strategie difensive. È una delle misure che gli Uffici giudiziari di Brescia hanno già messo in campo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Intanto proseguono i servizi a Brescia e provincia dei carabinieri con l’elicottero per la consegna di farmaci e materiale sanitario agli ospedali, in particolare al Civile, e controllo del territorio.