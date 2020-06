mercoledì, 10 giugno 2020

Darfo Boario Terme – Trovato in possesso di cocaina: arrestato in Valle Camonica. I carabinieri della Stazione di Darfo B/T, hanno tratto in arresto un 57enne del posto. L’uomo, vecchia conoscenza dei Carabinieri di Breno, si trovava dallo scorso anno ai domiciliari per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A fine maggio era stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno, che avevano trovato nella sua auto un etto di cocaina. Nella circostanza era stata arrestata anche la convivente, presente con lui sul mezzo.

Il giorno del controllo l’uomo era autorizzato ad allontanarsi da casa per motivi di natura sanitaria. Dopo la convalida dell’arresto, ambedue erano stati ristretti ai domiciliari. Nel frattempo la Corte di Appello di Brescia ha deciso di revocare il beneficio degli arresti domiciliari a carico del 57enne e, per questo motivo, i militari della Stazione di Darfo Boario Terme hanno bussato alla sua porta per aggravare la misura cautelare e accompagnarlo in carcere a Brescia.

Il suo comportamento ha spinto i carabinieri ad eseguire una nuova perquisizione che ha portato al rinvenimento di un involucro contenente 10 grammi di cocaina. L’uomo è stato nuovamente arrestato per la detenzione dello stupefacente ed è stato associato al carcere di Brescia.