Darfo Boario: violenza per rincaro prezzo caffé, arrestato algerino

venerdì, 3 gennaio 2020

Darfo Boario Terme – Sarebbe l’aumento di 10 centesimi del caffé la “causa” dell’episodio di violenza in un locale della Valle Camonica. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina al centro commerciale di Darfo Boario Terme (Brescia): un algerino di 52 anni ha aggredito il titolare ed è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Dovrà comparire davanti al Gip del tribunale di Brescia.

L’episodio in mattinata: l’extracomunitario si presenta al bar del centro commerciale di Darfo Boario Terme, chiede un caffé e quando gli presentano lo scontrino estrae un coltello e cerca di colpire il gestore del bar. Sono momenti concitati e viene chiesto l’intervento dei carabinieri che giungono sul posto, alla presenza anche del capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia di Breno.

L’extracomunitario non si ferma e si oppone anche ai militari che utilizzano anche lo spray al peperoncino per fermarlo. Due vengono accompagnati all’ospedale di Esine per accertamenti. L’aggressore è stato arrestato in attesa del processo con rito direttissimo.