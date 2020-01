Darfo Boario, all’alba auto piomba nel sottopassaggio

sabato, 11 gennaio 2020

Darfo Boario – Auto finisce fuori strada e piomba nel sottopassaggio pedonale di Darfo Boario (Brescia). Incidente all’alba, con l’intervento dei vigili del fuoco della sede di Darfo Boario per il recupero di una autovettura finita fuori strada nel centro storico della cittadina. La richiesta è giunta alla 6.21 di oggi e sul posto sono giunti, oltre ai vigili del fuoco di Darfo Boario, i carabinieri del Radiomobile di Breno e un carroattrezzi. Non si registrano feriti.

Sono in corso accertamenti dei carabinieri del Radiomobile per fare chiarezza sulle cause dell’incidente, che poteva aveva conseguenze sia per l’autista che per eventuali persone che stavano utilizzando il sottopassaggio.