Controlli della Polizia Stradale in Valtellina: due persone nei guai

lunedì, 23 marzo 2020

Sondrio – Intensificati i controlli in città e in tutta la Valtellina e Valchiavenna da parte della Polizia Stradale. Nelle ultime nottate sono stati effettuati dagli agenti della Stradale della sezione di Sondrio posti di blocco in Bassa Valle, in particolare a Traona (Sondrio) sulla Sp30, e a Talamona (Sondrio) Un giovane in sella a una scooter ha cercato di fuggire, è stato inseguito e fermato. Il 30enne era privo di patente perché scaduta, ed è stato denunciato per fuga e per violazione del decreto del governo previsto dall’articolo 650 del codice penale.

Invece a Talamona è finito nei guai un uomo che camminava a lato della strada ed ha violato le prescrizioni del decreto del governo sull’emergenza coronavirus.