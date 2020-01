Controlli dei carabinieri nel Bresciano: 27 patenti ritirate e 8 veicoli sequestrati

lunedì, 13 gennaio 2020

Brescia – Controlli di prevenzione contro le stragi del sabato sera e contrasto del consumo o spaccio di stupefacenti.

I carabinieri del comando provinciale di Brescia, hanno effettuato un servizio coordinato nel weekend, al fine di prevenire il fenomeno delle “stragi del sabato sera”, le pattuglie hanno svolto controlli alla circolazione stradale sulle strade a maggiore percorrenza, nei pressi dei locali notturni e sui sistemi viari maggiormente interessati da incidenti. Al servizio hanno preso parte 102 militari con l’utilizzo di 7 precursori e 12 etilometri.

Il bilancio del servizio è il seguente: 627 persone e 468 mezzi controllati, una persona denunciata per ricettazione, elevate 65 contravvenzioni, di cui 34 per guida sotto l’influenza dell’alcool (art 186 cds) e 322 controlli effettuati con l’etilometro.

Inoltre sono state ritirate 27 patenti e sequestrati 8 veicoli e segnalate alla Prefettura in quanto consumatori di stupefacenti 5 persone e sequestrato stupefacente pari a 23 grammi tra hashish, marijuana e cocaina.