domenica, 31 maggio 2020

Collio – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione Valle Trompia del Soccorso alpino: un ragazzo di 21 anni di Milano si è infortunato sul Bike Park Pezzeda di Collio Val Trompia. Sul posto i tecnici della V Bresciana, nove in totale quelli impegnati, che hanno operato in collaborazione con i Vigili del fuoco di Gardone Val Trompia e l’ambulanza di Valtrompia Soccorso.