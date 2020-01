Cividate Camuno: spaccia marijuana, arrestato dai carabinieri

sabato, 11 gennaio 2020

Cividate Camuno – Spaccia marijuana, arrestato dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno. A seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini residenti nel centro di Cividate Camuno (Brescia), hanno effettuato un servizio antidroga in abiti civili nei pressi dell’abitazione di un 38enne del luogo pregiudicato per spaccio che aveva scelto i vicoli del centro storico per spacciare cocaina.

L’uomo è stato bloccato subito dopo essere uscito di casa, mentre stava entrando in un bar. Nelle mani nascondeva un involucro con due dosi di cocaina. Dopo l’iniziale controllo i militari hanno deciso di perquisire anche l’abitazione dove, all’interno di una radio sveglia, precisamente nel vano utilizzato per inserire le batterie, sono state recuperate altre sei dosi di polvere bianca. L’attività di ricerca è stata poi estesa a tre diverse cantine in uso al fermato.

In una di queste è stato sequestrato un ulteriore contenitore con altre tre dosi di cocaina. Il 38enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giudice ha convalidato il suo arresto e ha disposto l’obbligo di firma presso la stazione carabinieri di Breno per quattro giorni alla settimana.