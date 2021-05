Cede droga a mamma con neonato, 38enne arrestata a Darfo Boario

giovedì, 6 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Spaccia droga a mamma con neonato nella carrozzina a Darfo Boario Terme (Brescia), arrestata 38enne camuna. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Breno hanno tratto in arresto una donna che è stata bloccata mentre stava cedendo una dose di cocaina a una sua coetanea.

Il fatto singolare è che l’acquirente aveva al seguito il proprio figlio di pochi mesi che si trovava nella carrozzina.

I militari che stavano svolgendo un servizio perlustrativo hanno notato la donna che si trovava a bordo della sua auto, alla quale si era avvicinata la giovane mamma. Quest’ultima ha estratto quaranta euro dalle tasche e le ha consegnate alla pusher in cambio di una dose di cocaina. Lo scambio non si è perfezionato per l’intervento dei Carabinieri.

La spacciatrice è stata trovata in possesso di 25 grammi di polvere bianca che aveva occultato all’interno del reggiseno. La donna, che ha ammesso le proprie responsabilità, si è giustificata dicendo che aveva perso il lavoro a causa della pandemia e pertanto aveva iniziato a spacciare.

Dal canto suo la mamma si è difesa dicendo che lo stupefacente era destinato ad una terza persona. La 38enne è stata arrestata per la detenzione della cocaina e dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza a Breno è stata tradotta in tribunale a Brescia, davanti al giudice delle indagini preliminari ed ha ammesso gli addebiti. E’ stata rimessa in libertà in attesa della celebrazione del processo.