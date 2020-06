Brescia, 44enne arrestato dopo aggressione in stazione

sabato, 6 giugno 2020

Brescia – Negli scorsi giorni gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria per fermare un soggetto che stava cercando di aggredire una persona.

Appena giunti sul posto gli operatori hanno individuato l’uomo, un italiano di 44 anni, il quale, in escandescenza, persisteva nell’aggressione. I poliziotti hanno inizialmente cercato di calmarlo, ma, per tutta risposta, il soggetto si è scagliato contro di loro; fortunatamente la prontezza degli agenti ha fatto si che l’uomo venisse bloccato e portato in Questura.

Nel tragitto l’uomo ha continuato a colpire con calci e testate la macchina di servizio che lo stava trasportando. Nel giudizio per direttissima l’arresto, per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato convalidato.