Breno: l’intera Valle Camonica all’addio di Sandro Farisoglio

venerdì, 17 gennaio 2020

Breno – L’intera Valle Camonica ha dato l’ultimo saluto a Sandro Farisoglio, morto ieri per una malattia che non gli ha dato scampo. Sindaci, amministratori, vigili del fuoco, carabinieri, agenti della polizia locale, tantissimi amici, camuni e non hanno voluto essere vicini a Sandro Farisglio nel suo ultimo viaggio e portare il cordoglio ai familiari. I funerali sono stati celebrati da don Mario Bonomi, parroco di Breno e Vicario territoriale di zona che ha ricordato Sandro Farisoglio: “Nella sua vita terrena Sandro è stato mosso dal fuoco della carità e ha saputo dare sapore alla vita con il sale della passione”. Poi un lungo corteo, con la bara portata a spalle dai pompieri, l’ha accompagnato al cimitero di Breno.

In questi due giorni centinaia le persone hanno raggiunto Breno per portare l’ultimo saluto a Sandro Farisoglio, morto a 39 anni, che ha lasciato un segno profondo in tutta la Valle Camonica.