Blitz antidroga dei carabinieri di Gardone Val Trompia

venerdì, 20 dicembre 2019

Gardone Val Trompia – Blitz antidroga dei carabinieri a Marmentino (Brescia). I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gardone Val Trompia, insospettiti dal continuo via vai di persone in una cascina sita in località Ombriano del comune di Marmentino, hanno effettuato una serie di servizi di osservazione. I militari all’arrivo di un giovane, conosciuto assuntore di stupefacenti, hanno effettuato l’accesso alla cascina.

Dal conseguente controllo è emerso che il locale era in uso ad un 58enne di Tavernole sul Mella, pregiudicato. I carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione dalla quale sono emersi, nascosti in un armadio, 62 kg di hashish in panetti da 1 kg, nonché 10 kg di marijuana confezionata in sacchetti.

I militari hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e tradotto presso la Casa Circondariale di Brescia. Il Giudice, dopo l’interrogatorio di garanzia ha convalidato l’arresto disponendo la custodia in carcere.

Minore rapinato al Frecciarossa, identificato uno dei responsabili

I carabinieri della Stazione di Calcinato, nei giorni scorsi hanno ricevuto una denuncia di rapina, subita da un minore del luogo ad opera di due minori di cui uno armato di pistola. Il giovane mentre si trovava nei pressi del centro commerciale “Frecciarossa” di Brescia era stato avvicinato da un gruppo di coetanei e poi costretto da due di questi a seguirlo in un luogo appartato dove, sotto la minaccia di una pistola, gli hanno asportato un giubbino, la cintura dei pantaloni, lo smart phone e la somma contante di 15 euro. Il giovane ha, in sede di denuncia, fornito una minuziosa descrizione dei due rapinatori che ha reso possibile l’identificazione, anche attraverso la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Brescia San Faustino, di uno dei responsabili.

I carabinieri hanno quindi denunciato il minore identificato per il reato di rapina aggravata. Le indagini proseguono, in stretto coordinamento dell’Autorità Giudiziaria minorile, e i militari stanno raccogliendo ulteriori elementi per poter identificare il complice.