Aggredisce i carabinieri, arrestato 46enne a Montichiari

venerdì, 17 gennaio 2020

Montichiari – Aggredisce i carabinieri, arrestato. I militari della Radiomobile di Desenzano (Brescia) hanno arrestato un 46enne, italiano per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L’uomo, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine, aveva passato la serata in un locale pubblico di Montichiari e quando il numero l’alcool aveva preso il sopravvento aveva iniziato a importunare, gli ormai pochi, avventori del bar sino a quando la barista spaventata aveva chiesto l’intervento dei carabinieri.

Giunti sul posto i militari faticavano non poco a contenere l’uomo che si dimostrava anche nei loro confronti aggressivo e per nulla collaborativo. Rifiutatosi di fornire le proprie generalità cercava di colpire con calci e pugni gli operatori prima di essere immobilizzato e accompagnato nei locali della stazione di Montichiari per essere identificato. Una volta all’interno sfogava la sua rabbia sugli arredi della sala fermati e a questo punto, non dopo una visita ospedaliera per valutarne lo stato psico-fisico, veniva dichiarato in arresto. Il giudice per le indagini preliminari nel convalidare l’arresto ha disposto gli arresti domiciliari.