Addio a Christo, portò l’opera The Floating Piers sul Sebino

domenica, 31 maggio 2020

Iseo – Addio a Christo. E ‘morto oggi a New York la 84 anni dell’artista che nel 2016 aveva realizzato l’opera The Floating Piers che aveva rilanciato il lago d’Iseo, portandolo alla ribalta mondiale. Il cordoglio degli amministratori del Sebino e della Valle Camonica: “Lo ricorderemo per sempre per averci reso partecipi di una esperienza magnifica, camminare fluttuando sulle acque del lago d’Iseo da Sulzano fino a Montisola e da Montisola fino all’Isola di San Paolo è stata una esperienza che non ci dimenticheremo mai! Grazie per quello che hai fatto per il nostro territorio, quando vedremo il nostro lago penseremo anche a te che hai saputo valorizzarlo nel mondo”

L’artista Christo Vladimirov Javacheff, noto come Christo, è morto oggi per cause naturali nella sua casa a New York City. “Christo ha vissuto al massimo la sua vita, non solo sognando ciò che sembrava impossibile ma realizzandolo. Le opere d’arte di Christo hanno riunito le persone nelle esperienze condivise in tutto il mondo, e il loro lavoro continua a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi “, è il commiato all’artista famoso in tutto il mondo e il ricordo degli artisti.

Christo nacque il 13 giugno 1935 a Gabrovo, Bulgaria. Lasciò la Bulgaria nel 1957, prima a Praga, a Cecoslovacchia e poi fuggì a Vienna, Austria, poi si trasferì a Ginevra, Svizzera. Nel 1958, Christo andò a Parigi, incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, non solo sua moglie, ma anche compagno di vita nella creazione di opere d’arte ambientali monumentali. Jeanne-Claude morì il 18 novembre 2009. Christo ha vissuto a New York per 56 anni (nella foto Christo a destra).