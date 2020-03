92 infrazioni in una settimana rilevate dalla Polizia Stradale

martedì, 24 marzo 2020

Darfo – L’attività di vigilanza stradale è svolta sulle arterie di competenza per la tutela della circolazione stradale ed il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Nel corso della scorsa settimana la Polizia Stradale di Brescia che opera sulle strade della provincia ha effettuato numerosi controlli coinvolgendo 144 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 73 in autostrada e 71 sulla viabilità ordinaria che hanno controllato 995 veicoli e 1182 persone.

92 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 188 punti decurtati; le patenti ritirate sono state cinque, le carte di circolazione sette, sono stati effettuati tre fermi amministrativi di veicoli. Nel periodo in questione sono state contestate due violazioni per eccesso di velocità e otto violazioni per velocità pericolosa, inoltre sono state contestate sei violazioni per l’uso del telefonino alla guida e sette violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

In riferimento all’incidentalità segnaliamo inoltre il rilievo di sei incidenti, due dei quali con esito mortale, due con feriti e due con soli danni a cose. Nel corso della settimana quattro utenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nella settimana sono stati altresì effettuati 148 interventi di soccorso agli utenti. In questo periodo moltissimi sono i controlli che vengono effettuati per accertare la veridicità delle autocertificazioni per gli spostamenti, purtroppo non solo sono molti i cittadini denunciati perché lo spostamento non rientra in quelli autorizzati dal D.P.C.M., ma capita anche di sanzionarli perché sono alla guida in stato di ebbrezza oppure che si spostano dal proprio Comune per andare insieme ad amici a fare la spesa guidando con il foglio rosa ma senza istruttore.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Covid-19, si invitano tutti gli utenti a recarsi presso lo sportello della Sezione Polizia Stradale di Brescia solo per attività per le quali è necessaria la presenza fisica (ad esempio ritiro di documenti). Si ricorda che per molti adempimenti è possibile l’utilizzo di canali telematici, ad esempio si può effettuare il pagamento di verbali in modo elettronico utilizzando codice IBAN indicato sul verbale stesso, inviare ricorsi tramite PEC e molto altro. In ogni caso è possibile richiedere informazioni chiamando il numero 03037131.