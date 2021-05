Tione, accordo negoziale fra Provincia e Battocchi Spa

lunedì, 17 maggio 2021

Tione – Mantenimento dei livelli occupazionali ed investimenti finanziari, sono questi i cardini di un accordo negoziale tra la Provincia autonoma di Trento e la società Battocchi Spa, con sede a Tione, che opera nel campo del commercio all’ingrosso di generi alimentari. L’accordo è stato approvato nell’ultima seduta dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore Roberto Failoni.

In concreto prevede che a fronte di un contributo provinciale pari a 906.266 euro con un investimento complessivo nei prossimi 5 anni superiore agli 8 milioni di euro, l’azienda si impegni a mantenere l’attuale livello occupazionale, già previsto nel piano di sviluppo della società e quantificato in 24 unità equivalenti per la durate di tre esercizi, con un margine di oscillazione, vista l’emergenza sanitaria tuttora in corso e le ripercussioni della stessa sulle attività lavorative e commerciali, del 20%.

La Battocchi Spa, inoltre, si impegna al raggiungimento di un livello di patrimonializzazione non inferiore ad euro 7 milioni del capitale investito per l’esercizio di completamento dell’investimento e il mantenimento dello stesso per i tre esercizi successivi, con un margine di flessibilità ammesso del 5%. Il contributo provinciale servirà a finanziare la costruzione di un immobile ad uso industriale su terreno di proprietà del beneficiario da destinarsi a magazzino di stoccaggio e logistica merci di generi alimentari ed extra alimentari, vendita al dettaglio, uffici e sede direzionale.

“Accordi negoziali come quello della Battocchi spa – commenta l’Assessore Failoni – sono strategici, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale e ancor più nelle valli, perché ci consentono di sostenere gli investimenti e lo sviluppo delle imprese sul territorio trentino, garantendo allo stesso tempo importanti posti di lavoro”.