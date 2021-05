Val Pusteria: la ferrovia compie 150 anni, le iniziative

sabato, 15 maggio 2021

Fortezza – La Ferrovia della Val Pusteria compie 150 anni, e la Provincia organizza una serie di iniziative per sottolineare l’importanza della mobilità su rotaia.

La linea ferroviaria della Val Pusteria, inaugurata nel 1871, originariamente si trattava della linea Maribor-Fortezza, costruita dalla Südbahngesellschaft con un obiettivo strategico: per l’impero austroungarico, infatti, dopo aver perso il Veneto conquistato dall’Italia, l’unico accesso ferroviario al Tirolo era rappresentato ormai dalla linea Salisburgo Rosenheim-Kufstein. Per celebrare i 150 della ferrovia della Val Pusteria, il Dipartimento mobilità della Provincia, assieme a STA – Strutture Trasporto Alto Adige, organizzano una serie di iniziative per rimarcare l’importanza della mobilità su rotaia. Il programma è stato recentemente presentato dall’assessore Daniel Alfreider alla Giunta provinciale.

“Vogliamo sensibilizzare la popolazione sull’importanza del treno come mezzo di trasporto comodo ed eco-sostenibile – sottolinea Alfreider – producendo anche del materiale didattico sulla storia e sul futuro del treno e di questa linea”. Per quanto riguarda il futuro della linea ferroviaria della Val Pusteria, l’attenzione verrà posta principalmente su due progetti: la variante della Val di Riga e il Centro mobilità di Brunico. Il cuore delle celebrazioni per i 150 anni della ferrovia della Val Pusteria si svolgerà il 2 ottobre: in programma diverse iniziative fra Fortezza e San Candido, oltre ad una cerimonia al Grand Hotel di Dobbiaco.