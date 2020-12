Tre scosse di terremoto in Veneto nel pomeriggio avvertite in tutto il Nord Est

martedì, 29 dicembre 2020

Salizzole – Dopo quella di maggiori dimensioni in Croazia sentita anche in tutta Italia, tre scosse di terremoto nel Nord Italia: la terza in poco meno di due ore, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Verona. La magnitudo è stata superiore ai terremoti precedenti salendo a 4.4.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Il primo terremoto, di magnitudo 3.4, è stato registrato alle 14:02, il secondo, di 2.8, alle 14:44 ed entrambi con epicentro vicino a Salizzole.