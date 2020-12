Terremoto a Zagabria avvertito anche in Italia

martedì, 29 dicembre 2020

Baselga di Pinè – Terremoto in Croazia con tragiche conseguenze nella zona di Zagabria: edifici rasi al suolo, si temono morti e feriti. La scossa poco dopo mezzogiorno, la Slovenia chiude per precauzione la centrale nucleare di Krsko a 15 km dal confine con la Croazia.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in Italia, in particolare sulle coste adriatiche e nel Nord Est, in Trentino Alto Adige e anche in zone della Lombardia: non si registrano al momento danni a cose o persone. Decine le telefonate arrivate al 115 dei vigili del fuoco per segnalare di aver avvertito la scossa.

La scossa di oggi in Croazia “è stata preceduta da altri eventi di intensità minore nelle scorse ore, ora siamo in una fase di studio. Un evento che è stato avvertito in gran parte della Penisola, dal Friuli, al Veneto fino al Sud Italia in Puglia e Campania, con risentimenti di più di bassa intensità”, ha dichiarato all’Adnkronos il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni.