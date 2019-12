Sale Marasino: Legambiente Basso Sebino contro il nuovo pontile

venerdì, 20 dicembre 2019

Sale Marasino – Stop a “Portomania” sul lago d’Iseo. Assemblea a Sala Marasino (Brescia) nella sala dei Disciplini di Legambiente. L’obiettivo, illustrato dal presidente di Legambiente Basso Sebino, Dario Balotta, nel corso dell’assemblea è fermare il progetto.

Ecco la dichiarazione di Dario Balotta (nella foto) al termine dell’assemblea: “Legambiente vuol fermare la “Portomania” che vedrebbe costruire un pontile anche ogni 50 metri come nel caso contestato di Sala Marasino. Verrebbero praticamente buttati 650mila euro di risorse pubbliche per un’opera inutile, costosa, dannosa per l’ambiente e per il paesaggio. Il lago passerebbe da 58 a 59 tra porti e pontili (troppi per il traffico lacuale iseano)”.

Dall’assemblea, prosegue Balotta, “è emersa la leggerezza con cui i Comuni approvano nelle conferenze dei servizi le opere che vengono proposte dall’autorità (ex consorzio) di bacino dei laghi di Iseo Endine e Moro. Il Comune di Sale Marasino era assente quando veniva decisa l’opera sul suo territorio. Anche la Sovrintendenza era assente. Bonificare il lago dall’inquinamento e la tutela idrogeologica sono le priorità del territorio. Così andrebbero spese le risorse pubbliche della Regione. Ci sono anche un ufficio turistico e una biglietteria che occuperebbe una parte del bellissimo lungolago davanti alla parrocchiale. I cittadini di Sale Marasino sono stati poco informati del progetto e delle sue conseguenze su territorio. Legambiente è sorpresa anche del fatto che appena lasciati gli uffici della banca davanti al pontile questi potevano e possono ancora essere utilizzati come biglietteria e ufficio Turistico. La mobilitazione continua”.