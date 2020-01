Rovereto, azioni per il contenimento energetico

domenica, 12 gennaio 2020

Rovereto – A Rovereto l’attenzione al contenimento dei consumi energetici resta alta anche per il 2020. Per dare un ulteriore impulso a tali iniziative l’Amministrazione comunale ha intrapreso una serie di interventi sul patrimonio edilizio di propria competenza finalizzati ad ottenere una maggiore efficienza in fase gestionale ed un miglioramento energetico, con riduzione dei consumi ed emissione di CO2.

Sono le strutture di edilizia scolastica di ogni grado (Asili Nido, Scuole di Infanzia, scuole elementari e scuole medie), ma anche altre strutture comunali ad essere state coinvolte in interventi che per ora hanno riguardato l’ambito puramente impiantistico, con l’installazione di valvole termostatiche, sostituzione di elettropompe di circolazione e aggiornamento delle periferiche degli impianti di supervisione. In questo capitolo di azoni anche la riqualificazione delle centrali termiche della scuola elementare Dante Alighieri, della scuola media Degasperi e dell’immobile ex sede ASM in via Lungoleno destro, che attualmente ospita sia il Polo Universitario per le professioni sanitarie che spazi destinati alla Cooperativa Sociale ITER.

Al riguardo si è provveduto alla sostituzione delle vecchie caldaie, obsolete, energivore e con ricorrenti problematiche manutentive, con generatori termici di nuova generazione contraddistinti da elevate prestazioni sotto il profilo dei consumi energetici e di rendimento. Il programma di azioni per il contenimento energetico proseguirà. L’Amministrazione per far fronte a questi interventi ha già impegnato una somma pari complessivamente a circa 250.000,00.- euro.