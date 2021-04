Riva del Garda, intervento del consigliere provinciale Degasperi (Onda Civica) sull’autostazione

sabato, 1 maggio 2021

Riva del Garda – La questione dell’autostazione di Riva del Garda (Trento) è sempre d’attualità e il consigliere provinciale di Trento, Filippo Degasperi (Onda Civica), sollecita la Giunta provinciale, di rispettare l’ordine del giorno del 20 febbraio 2019.

L’ordine del giorno 20 sullo spostamento dell’autostazione di Riva del Garda è stato approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 6 febbraio 2019, in relazione al disegno di legge n. 3 “Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021”.

La trattazione del disegno di legge n. 3/XVI offre la possibilità – dati i molteplici temi toccati dalla proposta di legge – di soffermarsi su un grave problema esistente a Riva del Garda e tutt’ora irrisolto, benché siano trascorsi 31 anni. Già nel 1988, infatti, a Riva i residenti nel condominio Magnolia in Viale dei Tigli 16 d/e, in un’area direttamente confinante con l’autostazione con viale Trento, presentarono una petizione con 73 adesioni volta a denunciare il grave inquinamento acustico e atmosferico prodotto dai pullman.



Nel corso degli anni, sul tema furono presentate molte petizioni e convocati diversi tavoli con gli enti interessati: l’Atesina di Trento, l’amministrazione comunale di Riva del Garda e la Provincia autonoma di Trento al fine di addivenire ad una soluzione definitiva del problema. Che però non c’è stata, essendo ogni tavolo di lavoro naufragato in uno sterile rimpallo di competenze. Si tennero infatti numerose riunioni sollecitate dagli interessati del condominio residenza Magnolia, furono emanate diverse disposizioni agli autisti di adottare accorgimenti al fine di ridurre al minimo l’emissione di gas di scarico, ma il problema continuò a persistere.

Addirittura, il 17 aprile 1996 il “Comitato autostazione” invitò l’allora sindaco di Riva del Garda ad assistere nel piazzale dell’autostazione ai collaudi per la revisione delle autocorriere. Nel 1998 il Comune di Riva del Garda evidenziò finalmente la necessità di adottare una variante al prg per individuare una zona decentrata destinata al parcheggio. Nel 2004 il Consiglio comunale approvò poi la variante urbanistica che prevedeva la possibilità di realizzare il nuovo deposito degli automezzi in via Monte Misone, ma questo intendimento rimase lettera morta.

Nel 2006 si giunse a sottoscrivere un protocollo d’intesa convenuto e condiviso dal Comune di Riva del Garda e dalla società Trentino trasporti che, in attesa della realizzazione della nuova struttura in altra area, impegnava la società Trentino trasporti “ad eseguire ogni necessaria attività mirata a limitare disagi delle famiglie residenti nelle aree confinanti con l’autostazione”. Numerose altre sollecitazioni inviate in seguito dal comitato, purtroppo, rimasero ancora una volta lettera morta.

Nel 2008 a due anni dal protocollo d’intesa ci fu quindi l’ennesimo sollecito da parte del Comitato per rispettare gli accordi stipulati. Nel 2014 trascorsi invano sei anni dal sollecito, risultò che l’area di Via Monte Misone era vincolata per il ritrovamento di reperti archeologici e quindi inutilizzabile.

Nel 2013 l’Amministrazione provinciale di Trento iscrisse a bilancio con deliberazione n. 444 in data 14 marzo 2013, la somma di 100.000 euro per permettere di individuare un’area idonea sul territorio del Comune di Riva del Garda che fosse rbanisticamente compatibile con la destinazione a trasporto pubblico e servizi. Ma con deliberazione della Giunta provinciale n. 742 di data 6 maggio 2015, l’assegnazione di tale somma è stata revocata “in quanto ad oggi ancora non si è individuata un’area o edificio esistente idoneo dal punto di vista urbanistico e funzionale alla realizzazione della nuova rimessa”, come da dichiarazione dell’allora assessore competente.

Il 9 settembre del 2015 il Comune presentava una concreta risposta risolutiva che prevedeva la realizzazione dello stesso progetto “già assunto ed approvato per via Monte Misone” in un’area della località Bàltera a 150 metri dall’area dei reperti archeologici e di proprietà della società Patrimonio Trentino. A due mesi di distanza fu promosso, su iniziativa di un consigliere provinciale, un incontro tra il comune di Trento e la Presidente di Trentino trasporti per sollecitare la soluzione.

L’ultimo sollecito presentato dal Comitato risale all’agosto 2017, ma a tutt’oggi niente di concreto sarebbe stato ancora realizzato. Di qui l’auspicio che l’attuale Amministrazione provinciale intenda occuparsi, in modo finalmente risolutivo, della questione sin qui esposta e che si protrae, giova ricordarlo, da 31 anni.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

ad individuare in tempi brevi le possibili soluzioni – interfacciandosi con il Comune di Riva del Garda, Trentino trasporti e gli uffici competenti – per lo spostamento della autostazione di Riva del Garda dandone corso compatibilmente con le risorse disponibili.