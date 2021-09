Referendum Biodistretto, in Trentino bassa affluenza alle 17: i dati

domenica, 26 settembre 2021

Trento – Alle ore 17 in Trentino 37.062 elettori si sono recati alle urne per il Referendum propositivo sul Biodistretto provinciale. Si tratta dell’8,48% degli aventi diritto al voto. La momento la percentuale più alta dell’affluenza al voto è attribuita al Comune di Castel Condino con un 22,16%. Il terzo e ultimo aggiornamento sull’affluenza è previsto dopo le 22, ora in cui chiuderanno i seggi.

Il quesito propone che la Provincia autonoma di Trento istituisca con provvedimenti amministrativi e iniziative legislative e su tutto il territorio agricolo provinciale un distretto biologico. Per validare il risultato del referendum bisognerà ottenere una partecipazione di almeno il 40% degli aventi diritto.