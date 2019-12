Ponte di Legno: il commissario aggiunto Giacomo Giorgi va in pensione

martedì, 31 dicembre 2019

Ponte di Legno – Il commissario aggiunto Giacomo Giorgi, 63 anni, comandante della Polizia locale dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, va in pensione. Oggi è l’ultimo giorno di lavoro nella sede di via Salimmo a Ponte di Legno (Brescia) per Giacomo Giorgi, riferimento da anni per l’Alta Valle Camonica. Ufficale degli alpini, inizia nel settore privato, poi nel 1991 è entrato nel Corpo della Polizia provinciale di Brescia, quindi è passato alla Polizia locale di Ponte di Legno e da nove anni è comandante della Polizia locale dell’Unione Alta Valle Camonica.

Al commissario aggiunto Giacomo Giorgi sono stati assegnati importanti riconoscimenti: quello più importante l’ha ricevuto due anni fa da Regione Lombarda a Cremona in occasione della festa di San Sebastiano, patrono dei vigili (nella foto l’allora assessore regionale Bordonali e il commissario aggiunto Giacomo Giorgi durante la cerimonia). Gli venne consegnata la croce e il nastrino per meriti speciali, a coronamento di una carriera nel Corpo della Polizia Locale e al servizio dei cittadini.