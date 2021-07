Piazza (ANCE): “Superbonus: un’opportunità che bisogna cogliere”

giovedì, 22 luglio 2021

Sondrio – “Siamo in una situazione che, potenzialmente, è particolarmente interessante per le nostre città. La molteplicità di bonus che Governo e Parlamento hanno messo a disposizione per rinnovare, abbellire e ammodernare il patrimonio residenziale dei nostri comuni costituisce una straordinaria opportunità, che non sappiamo se si ripresenterà”.

Ad affermarlo è il presidente di ANCE Lecco Sondrio Sergio Piazza, che continua: “Incentivi fiscali come il Superbonus 110%, il bonus facciate, il sismabonus consentono infatti di intervenire in modo significativo su abitazioni singole e condomini per renderli energicamente più efficienti e puliti, per accrescerne il comfort, per ripristinarne l’aspetto estetico. E questa opportunità si traduce in un beneficio per tutti, praticamente a costo zero: per i proprietari che possono ridurre i consumi e recuperare valore per i propri immobili; per le comunità locali, che possono migliorare il proprio tessuto urbano e la qualità dell’aria”.

“Da parte nostra, come ANCE, stiamo facendo pressione su Governo e Parlamento perché questi “bonus” possano avere una stabilità e una durata nel tempo e, d’altra parte, si intervenga per semplificare ulteriormente il complesso iter attualmente previsto. – afferma ancora Piazza – Ma è fondamentale che tutti, a cominciare dalle Amministrazioni locali, sappiano cogliere l’eccezionalità di questo momento per aiutare i cittadini a mettere a terra queste opportunità, agevolando i tempi delle pratiche che vanno in questa direzione. Solo così potremo dire tutti di aver contribuito ad ammodernare il nostro Paese”.