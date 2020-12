Nel primo trimestre 2021 rialzo di bollette luce e gas

martedì, 29 dicembre 2020

Brescia – Le alte quotazioni delle materie prime all’ingrosso, tornate sui livelli di un anno fa, nel primo trimestre del 2021 portano ad un incremento delle bollette dell’energia per la famiglia tipo in tutela del +4,5% per l’elettricità e del +5,3% per il gas. Per quanto riguarda il gas, spiega Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il dato è legato anche alla consueta stagionalità con la relativa crescita invernale della domanda.

Per quanto riguarda gli effetti sui consumatori (al lordo tasse) la famiglia tipo comunque beneficia ancora di un risparmio complessivo di circa 146 euro l’anno. Per i beneficiari, dal 1 gennaio i bonus sociali di sconto sulla bolletta, saranno gradualmente riconosciuti in modo automatico a chi ne ha diritto, senza più dover presentare domanda, incrociando i dati sulle utenze e l’Isee.