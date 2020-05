Michael Moser nuovo segretario organizzativo di Agire per il Trentino

domenica, 31 maggio 2020

Trento – Michael Moser è il nuovo segretario organizzativo di Agire per il Trentino. Il movimento territoriale “Agire per il Trentino” ha un nuovo segretario organizzativo: Michael Moser, 23 anni, cembrano doc e studente di giurisprudenza all’Università di Trento, ha aderito ad “Agire” nel 2017, dove ha ricoperto il ruolo di Coordinatore per la Valle di Cembra e di responsabile del tavolo tematico dell’agricoltura (nella foto da sinistra Claudio Cia e Michael Moser).

“La nomina - spiegano ad Agire - voluta dal segretario politico e consigliere provinciale Claudio Cia, dà immediata continuità all’attività del movimento, dopo l’uscita improvvisa nei giorni scorsi del predecessore – Sergio Binelli – per passare ad altro partito.

Da sempre legato al mondo autonomista e appassionato della storia e tradizioni locali, Moser è stimato all’interno di AGIRE per la sua sensibilità verso le istanze e i bisogni della gente che vive nelle nostre valli, la capacità di dialogo e la volontà di puntare a un rafforzamento della presenza del movimento sul territorio trentino.

Il giovane segretario organizzativo avrà l’importante compito di supportare la funzione politica all’interno di AGIRE, garantendo il collegamento con i coordinamenti territoriali e gli iscritti, puntando al rafforzamento organizzativo del movimento“.