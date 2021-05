Lockdown e coprifuoco, slittano le decisioni del Governo

mercoledì, 12 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Non c’è ancora l’accordo nella maggioranza su coprifuoco e riaperture, la decisione è rimandata ancora di qualche giorno: la cabina di regia politica per il ‘tagliando’ alle misure in vigore che Lega, Forza Italia e Iv volevano entro questa settimana è stata fissata dal premier Draghi lunedì ed è probabile che l’unica decisione che verrà presa è il posticipo del coprifuoco alle 23. Prosegue lo scontro, coi più chiusuristi che, nonostante un netto miglioramento degli indici epidemiologici in gran parte dell’Italia, ancora una volta hanno la meglio nella battaglia nell’Esecutivo col risultato di rimandare eventuali riaperture. Il tempo passa, gli slogan e le promesse su riaperture e target di vaccinazioni restano tali, senza grandi cambiamenti rispetto alla gestione degli ultimi 15 mesi con chiusure e limitazioni continue.