Livia Ferrario è il nuovo direttore generale del Comune di Trento

martedì, 27 ottobre 2020

Trento – La Giunta comunale ha formalizzato a Trento l’assunzione in posizione di comando della dottoressa Livia Ferrario, a cui il sindaco Franco Ianeselli (foto) ha conferito l’incarico di direttore generale del Comune.

Laureata in economia e commercio presso l’Università degli studi di Bologna, Livia Ferrario è stata assunta presso la Provincia autonoma di Trento il 23 gennaio 1990 in qualità di funzionario in materia economiche e sociali, assegnata al servizio enti locali – settore Finanza locale e successivamente nominata capoufficio finanza locale nel 1995 e dirigente del servizio finanza locale nel 1998.

Nel 2001 viene chiamata a dirigere il servizio Autonomie locali, in cui vengono riorganizzati i servizi Finanza locale e Enti locali. Risale a febbraio 2009 la nomina a dirigente generale del dipartimento Politiche per la salute della Provincia autonoma di Trento, per poi essere trasferita con lo stesso ruolo nel 2012 al dipartimento lavoro e welfare, con assorbimento anche del dipartimento sanità, e nel 2013 al dipartimento conoscenza con competenze in materia di scuola, università e ricerca.

Prima del passaggio in Comune ricopriva il ruolo di dirigente generale del dipartimento urbanistica, energia, ambiente e cooperazione.