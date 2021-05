venerdì, 14 maggio 2021

Chi, per il prossimo viaggio, non sogna valli dal verde profondo, luoghi incantati, quasi magici? Per ammirare e godere di tutto ciò, non occorre andare dall’altra parte del mondo. Infatti, le Alpi, in ogni stagione, sono la meta perfetta per una vacanza con la famiglia. La Valtellina, la Valle Camonica, il Tonale, St. Moritz, Val di Sole e Non, Campiglio e Riva del Garda sono, alcune, delle perle delle stupefacenti Valli Lombarde e Trentine.

Il turismo post coronavirus dell’estate 2021, per gran parte degli italiani, vedrà, quindi, come protagonista il Bel Paese e le sue infinite bellezze come, appunto, le Alpi. Per le proprie vacanze, infatti, molti italiani favoriranno, un turismo locale. Famose per i loro paesaggi sublimi e le dinamiche attività all’aria aperta, le Alpi sono una meta privilegiata per soggiorni che uniscono autenticità e meravigliosi cambiamenti di scenari.

Che si sia da soli o con la propria famiglia, le Alpi hanno tantissimo da offrire. In tutta la loro possente estensione, le Alpi sono ricche di grandi siti naturali e di svariate attività legate alla montagna. Una vera vetrina della diversità di flora e di fauna, che viene ad essere costantemente reinventata nel corso delle stagioni, per offrire un’esperienza infinitamente unica e per godere di una benefica boccata d’aria pura. Una meta adatta a famiglie con bambini, le meravigliose Alpi sono, pertanto, una idilliaca meta in ogni momento dell’anno.

Dunque, le Alpi offrono un’accoglienza adatta alle famiglie. Non per nulla, abbondano i sentieri adatti ai passeggini, i centri ricreativi creati appositamente per i bambini, anche quelli più piccoli, e via dicendo. Se, invece, i figli sono più grandi, le Alpi donano una delle più iconiche rappresentazioni per conoscere ambienti naturali di assoluto valore e bellezza, così come la visita ai tradizionali borghi montani, senza, poi, dimenticare le gioiose feste e sagre ove folclore, artigiano tradizionale e le tipiche specialità enogastronomiche, sono forti richiami e imperdibili occasioni.

Perciò, come avviene per i conti trading, nessuno, in una vacanza nelle Alpi, potrà annoiarsi.

Infatti, se durante la stagione invernale è trionfante tutto ciò che riguarda gli sport sulla neve, durante la stagione estiva è una esplosione di profumi, di prati rigogliosi e boschi fantastici che offrono mille e più occasioni per variopinte e divertenti attività ricreative anche per famiglie con bambini. Per i più golosi, non va dimenticato che le Alpi costituiscono un luogo ricco di un vasto patrimonio enogastronomico, caratterizzato da deliziosi dolci, caratteristici formaggi, tipici piatti e da diversi ottimi vini. Anche tutto ciò, è un vero e proprio patrimonio culturale del fantastico mondo delle Alpi. Il soggiornare per la vacanza 2021 post covid nelle Alpi, dunque, significa, anche, accedere ad un mondo ricco di bellezze. Un vero e proprio mosaico di meraviglie naturali e culturali.

La gamma di attività che si possono effettuare in loco, è così vasta che, ogni visitatore, potrà esserne più che soddisfatto. Di fatti, tutto l’arco alpino è un luogo dall’enorme potenziale, colmo di luoghi e di esperienze che meritano di essere vissute. D’altra parte, si potrà essere più che certi, le Alpi sapranno sedurre ogni visitatore, tanto a livello culturale, quanto per quello sportivo ed enogastronomico.

Montagne svettanti e dolci, ghiacciai perenni, laghi turchesi, vaste foreste, torrenti impetuosi e cristallini. Un vero incredibile paradiso per gli amanti dell’escursionismo, della mountain bike, del parapendio, dell’alpinismo, dell’arrampicata, delle escursioni e molto altro.

Il suo patrimonio storico di livello mondiale, unitamente ai tanti deliziosi villaggi, ai numerosi festival ridondanti di dinamismo e originalità, poi, potranno andare a deliziare tutti gli amanti della cultura. Una leggendaria reputazione, quella delle Alpi, che viene ad essere glorificata dalla sua grandezza e immensa diversità, così come dalla gamma incomparabile di attività.

In conclusione, La Valtellina, la Valle Camonica, il Tonale, St. Moritz, Val di Sole e Non, Campiglio e Riva del Garda sono, alcune, delle perle delle stupefacenti Valli Lombarde e Trentine, sono tutte pronte ad accogliere, con immutata cortesia, professionalità e disponibilità, i numerosi visitatori per questa estate 2021 post covid.