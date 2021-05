Le Acli Trentine promuovono un contest di storie e immagini sulla pandemia

lunedì, 17 maggio 2021

Trento – Le Acli Trentine, promuovono un contest di raccolta immagini, video e testi di quanto realizzato a livello creativo da parte di tutti i cittadini e cittadine, utenti, soci e simpatizzanti durante il periodo della pandemia per poi pubblicarne i contenuti sui canali social e i periodici dell’Associazione.

Le limitazioni e la solitudine che il Covid da marzo 2020 ad oggi hanno portato con sé, visti anche come opportunità per riscoprire le relazioni, l’altruismo, la solidarietà, l’artigianato, l’arte e la creatività.

P iccoli e grandi traguardi che ciascuno di noi ha raggiunto riscoprendo hobby e passioni, creando cose uniche e semplici tra le mura di casa. Capacità che non sapevamo di avere ma che il Covid ha fatto emergere.

Come la storia di Anna Chiara (nella foto), 30 anni, che all’inizio del Covid, ha riscoperto la passione del cucito, trasformando i tessuti in abiti e regali personalizzati per gli amici o quella di Laura (nella foto in basso), 71 anni che per rasserenare le nipotine ha creato abiti su misura per le bambole, simpatici compagni d’avventure e tessuti ricamati per abbellire la sua casa o ancora Norma 94 anni insegnante di esperanto che ha trovato nella tecnologia l’opportunità di sentire i suoi studenti, quello che credeva impossibile è ora la sua quotidianità infine l’esperienza di Anna, 29 anni che ha capito che bastano un paio di buone scarpe per camminare guardando con occhi nuovi il bello che ci circonda, riflettendo sui propri limiti e attraverso i passi e la fatica provare a superarli.

Rivoluzioni che ci hanno cambiato, che hanno trasformato il nostro modo di guardare, ribaltando consuetudini e punti fermi.



I partecipanti potranno utilizzare foto, video, testi per raccontare la loro storia. I contenuti potranno essere inviati attraverso più canali come indicato in basso nel presente comunicato per dare l’opportunità anche a chi non utilizza la tecnologia di partecipare al contest.

Le storie saranno poi votate da una giuria composta da figure con competenze e sensibilità diverse: un componente del consiglio provinciale delle Acli Trentine, un componente di Presidenza Acli Trentine e un rappresentante di un’associazione specifica delle Acli Trentine.

Verranno premiate tre realizzazioni che simbolicamente rappresenteranno al meglio la volontà di superare un momento difficile e particolare attraverso la creatività e un punto di vista positivo anche quale input e stimolo.

CHI PUO’ PARTECIPARE – L’Iniziativa è aperta a tutte le persone fisiche residenti nella Provincia di Trento, ai soci delle Acli Trentine, alla cittadinanza tutta.

PERIODO – Raccolta dei materiali entro e non oltre il 14 giugno 2021. Chiusura contest e comunicazione vincitori il 24 giugno 2021.

Il tema del contest potrà essere rappresentato e raccontato dai partecipanti liberamente, secondo punti di vista e sensibilità personali rispetto a quanto vissuto durante il periodo covid (da marzo 2020 ad oggi) e le iniziative messe in campo nelle mura di casa o immediate vicinanze per affrontare positivamente e trovare al proprio interno risorse ed energie per affrontare la pandemia.

Per partecipare sarà necessario inviare o consegnare il materiale utilizzando questi canali:

• Via mail segreteria@aclitrentine.it (oggetto: Contest Restart)

• Via whatsapp al 371-3121068

• Presso Sede Acli di Trento, Via Roma 57

• Qualsiasi sia il canale utilizzato, l’invio del materiale dovrà essere accompagnato, pena l’esclusione dal contest, dalla seguente dicitura (via mail/via whatsapp/stampato):

Le istruzioni di partecipazione saranno disponibili sul sito www.aclitrentine.it e sulla pagina facebook di Acli Trentine.

La selezione delle 3 immagini e storie che riceveranno maggiori preferenze corredate da motivazione sottoscritta dalla giuria saranno considerate vincitrici del contest con riconoscimento pubblico e premio simbolico che consiste in un buono dell’importo di 100 euro per ciascuno dei tre vincitori.