Intensa nevicata a Trento, operativi 100 mezzi e 40 uomini

lunedì, 28 dicembre 2020

Trento – E’ iniziata questa mattina alle 3.30 presso il cantiere comunale la lunga giornata che aspetta i mezzi e gli uomini che il Comune ha messo in campo per arginare i disagi delle copiosa nevicata in corso.

Tra le 4 a le 5 si è provveduto alla ri-salatura delle strade che era già stata fatta ieri. Poco dopo sono usciti i mezzi dotati di lame nei sobborghi collinari e dalle 6 anche in città.

Dalle 7.30 quattro squadre di spalatori sono in azione in città; a questi sono stati affiancati anche tutti i giardinieri per procedere alla pulizia di aree e percorsi difficilmente accessibili dai mezzi (scalinate, rampe pedonali, ecc.). Tutte le aree che necessitano di spalatura manuale sono mappate e numerate in ordine di priorità. Altri gruppi di spalatori sono dislocati in quattro zone nevralgiche della città: in zona ospedale, vicino alla stazione ferroviaria, in zona Castello-Cervara per il traffico e all’esterno della BLM group arena per i tamponi drive-through. Dalle 13 entreranno in azione anche le cosiddette “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi.

Attualmente i circa 100 mezzi (tra quelli dotati di lame e gli spargisale) e una quarantina di spalatori sono operativi nel cercare di pulire al meglio le strade. Tenuto conto che sta nevicando circa 10 cm di neve all’ora si tratta di un’operazione di pulizia che continuerà anche nelle prossime giornate.