In Trentino un solo contagio e nessun decesso per Covid-19

lunedì, 8 giugno 2020

Trento – Un positivo e nessun decesso. Emergenza coronavirus: situazione “stabile” in Trentino. I dati sono confortanti in provincia di Trento dopve si registra ancora una giornata all’insegna della stabilità quella rappresentata dai dati dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che alle 9 di stamane confermavano l’assenza di decessi ed un solo caso positivo in Trentino.

I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia sono 8, di cui 1 affidato alle cure intensive all’ospedale di Rovereto.