Gregge assalito in Val Fontana, spunta l’ipotesi del lupo

domenica, 9 maggio 2021

Chiuro – Gregge assalito in Val Fontana, esperti al lavoro per risalire agli animali che hanno fatto una strage di pecore. Un allevatore valtellinese ha rinvenuto una ventina di pecore predate e ha chiesto l’intervento dei carabinieri Forestali e della Polizia Provinciale di Sondrio che hanno avviato le indagini raccogliendo elementi, esaminando le immagini di diverse fototrappole posizionate in zona.

L’ipotesi che viene avanzata, ma si attendono gli esiti degli esami, è che il predatore non sia un cane randagio che vaga negli alpeggi, bensì un lupo. Anche sulla presenza del lupo sul versante retico della Valtellina – dopo avvistamenti tra l’Alta Valle Camonica e l’Alta Val di Sole – sono in corso accertamenti.